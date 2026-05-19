Tokat'ın Almus ilçesinde yer alamn Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiğe ulaştığını ve dolusavak taşmasına 14 cm kaldığını açıklayan Kaymakamlık, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi istendi.
TOKAT (İGFA) - Almus Kaymakamlığı, Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik eşiklere ulaştığını açıkladı.
Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, barajdaki su seviyesinin dolusavak taşmasına yalnızca 14 santimetre kaldığı belirtilirken, mevcut yağış ve su akışı doğrultusunda barajın gece yarısından sonra tam doluluk seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
