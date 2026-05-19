Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin açıklamasına destek verdi. Soylu, Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin Türkiye’nin huzurlu yarınları için yarım asırlık siyasi tecrübelerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Soylu yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin değerlendirmelerinin yalnızca terörle mücadele perspektifi taşımadığını, aynı zamanda “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun fikrî temelini ve Cumhur İttifakı’nın yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya ve bölgenin kaosa sürüklenmek istendiğini kaydeden Soylu, gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye ve huzurlu bir bölge bırakma iradesinin, bugünün fedakârlıkları ve devlet tecrübesiyle adım adım inşa edildiğini vurguladı.

Soylu açıklamasında, “Her detayın düşünüldüğü bu emin yolculuk, milletimizin birliği ve devletimizin bekası için büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’a ve Devlet Bahçeli’ye güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını “Türkiye Yüzyılı için… Herkes eşittir Türkiye. Hep birlikte Türkiye’yiz” sözleriyle tamamladı.