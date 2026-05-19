İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ataşehir ilçesinde iki ayrı adrese yönelik narkotik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 595 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza hapı, 200 bin adet boş kapsül ve 4 adet hap basım makinesi ele geçirildi.
Polis ekipleri operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelenin 'sokak sokak, adım adım' kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: RSS