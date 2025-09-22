Ulusal Kurtuluş ve And Birliği (UKAB) Partisi MYK Üyesi Mete Büyükmurat, fıstık ithalatı kararına sert tepki göstererek, “İthal fıstık fiyatları düşürmez, stokçuların ekmeğine yağ sürer. Devlet depolardaki fıstığı denetlesin, sorun çözülür” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi MYK Üyesi Mete Büyükmurat, fıstık fiyatlarındaki artış üzerine Ticaret Bakanlığı’nın ithalat izni kararına tepki gösterdi. Tartışmaların üreticiyi destek gibi gösterilip asıl sorunun gizlendiğini savunan Büyükmurat, stokçuların ve komisyoncuların çiftçiyi zora sokarak haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

Depolarda tonlarca fıstık saklandığını öne süren Büyükmurat, "Vergiden kaçış formülleri üretiliyor. Devlet bu stokları denetlerse mesele çözülür” dedi.

Büyükmurat, ithalatın fiyatları düşürmeyeceğini, sadece stokçulara yarayacağını vurgulayarak, “Üretici yüksek girdi maliyetleri yüzünden gübre alamıyor, sulama yapamıyor. Çiftçi fıstığını ucuza satmak zorunda kalıyor. İthal fıstık sadece stokçuların işine yarar.” diye konuştu.

İthal fıstıkların kalitesiz olduğunu belirten Mete Büyükmurat, “Amerika ve İran fıstığı çerezliktir, baklavalık boz fıstık değildir. Boz fıstık sadece Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve kısmen Manisa’da yetişir. Gaziantepli baklavacılar ithal fıstık kullanmaz, çünkü kaliteli baklava sadece Antepfıstığı ile olur” dedi. Çözümün ithalatta değil, denetimde olduğunu vurgulayan Büyükmurat, “Devlet stokçuları kontrol altına alırsa piyasa dengelenir. Aksi halde üretici kaybeder, stokçu kazanır” uyarısında bulundu.