Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında sahne alan Uğur Güneş Trio, sanatseverlere etkileyici ve unutulmaz bir caz akşamı yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Piyanoda Uğur Güneş, kontrabasta Hans Andersson ve davulda Ateş Tezer'den oluşan trio; sahnedeki uyumları, teknik ustalıkları ve yalın ama güçlü performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Deneyimli müzisyenlerden oluşan topluluk, özenle seçilmiş repertuvarı ve dikkat çeken doğaçlamalarıyla öne çıktı. Programda Uğur Güneş'in özgün bestelerinin yanı sıra, R. Rodriguez ve W. Robison gibi önemli isimlerin eserlerine yapılan özel düzenlemelere de yer verildi.

Parçalar boyunca hissedilen güçlü etkileşim, ritmik çeşitlilik ve yaratıcı yorumlar, izleyicilere zengin bir müzikal deneyim sundu.

Konserde ayrıca, Uğur Güneş Quartet'in 2024 yılında yayımlanan 'Unstable' albümünden izler de dikkat çekti. Çağdaş caz dili ile geleneksel unsurların dengeli bir biçimde harmanlandığı performans, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Trio'nun sahne enerjisi ve bütünlüklü icrası uzun süre alkışlandı.