DENİZLİ(İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi ve kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda, Pınarkent Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, fiziksel ömrünü tamamladığı için su kayıplarına yol açan eski hatların yerine toplam 61 kilometre uzunluğunda yüksek dayanıklılığa sahip ve sağlıklı içme suyu şebeke hattı inşa ediliyor.



Projeyle, 2 bin adet abone bağlantısı yapılarak vatandaşlar modern ve güvenli bir sisteme dâhil edilirken; suyun kaynağından musluğa kadar olan yolculuğu daha verimli hale getirilecek. Pınarkent'te özellikle son dönemde artış gösteren şebeke patlakları ve beraberinde getirdiği su israfına karşı başlatılan bu çalışma, bölgenin kronikleşen altyapı sorunlarına kalıcı çözüm sunacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, fiziksel kaçaklardan kaynaklanan su kayıplarının önüne geçilecek. Toplam 200 milyon TL yatırımla yürütülen çalışma kapsamında, modern şehircilik anlayışıyla, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı merkeze alınıyor. Yeni hat çalışmasıyla bölge, uzun ömürlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşmuş olacak.