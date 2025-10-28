Uğrak Döner 23 Nisan Mahallesi Şubesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı kampanya ile tavuk döner ayranı ile birlikte sadece 29 TL verilecek.

BURSA (İGFA) - Bu kampanyadan elde edilecek gelirin ise Mehmetçik vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Şef Serhat 'Uğrak Döner ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi çok anlamlı günde böyle bir kampanya ile bizde Cumhuriyetimize destek olmayı seçtik gelirimizi ise Mehmetçik Vakfına Bağışlayacağız. Tüm Bursalıları bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz' dedi.