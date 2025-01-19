Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, AK Parti kurmayları ile önemli bir istişare toplantısında bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Toplantıya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu, AK Parti Tanıtım Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve AK Parti teşkilatı ve UGİYAD üyeleri katılım sağladı.

Kahramanmaraş’ın ve çeşitli sektörlerin sorunları, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, şehrin kalkınmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Prof.Dr. Vahit Kirişçi, “Şehrimizin kalkınması, yeni Kahramanmaraş’ın inşaası, büyümesi ve insanımızın refah seviyesinin artırılması için bir arada olmak, fikir alışverişinde bulunmak bizim için son derece kıymetlidir. Kahramanmaraş, kadim tarihi, kültürü ve üretken insanıyla sadece bölgemizin değil, ülkemizin de göz bebeğidir. Bu güzel şehrimize hizmet etmek, sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek bizim için bir görevden öte bir onurdur. Bugün burada, şehrimizin ve sektörlerimizin sorunlarını detaylı bir şekilde masaya yatırarak yapılması gereken yatırımları istişare ettik. Sizlerin görüşleri ve önerileri, bizler için yol gösterici nitelikte. İnanıyorum ki bu birliktelik ve iş birliği ruhu, Kahramanmaraş’ı daha ileri noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.

UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu, nazik davetlerinden dolayı Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, ev sahipliğinden dolayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.