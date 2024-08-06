Elektrik, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kısa süreli bir elektrik kesintisi bile günlük hayatı felç ederken, kesinti anında neler yapılıyor, nasıl müdahale ediliyor? Konuda Herkes Duysun ekibi olarak Güney Marmara’daki 3 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ ekiplerinin verdiği arıza hizmetlerini yerinde takip ettik.BURSA (İGFA) - Güney Marmara'nın enerji ihtiyacını karşılayan UEDAŞ, 7/24 kesintisiz hizmet vererek bölge halkının güvenini kazanıyor. UEDAŞ ekipleri yaz kış demeden, zorlu koşullarda çalışarak arızaları tespit ediyor ve müdahale ediyor. Ekipler, çalışmalarına başlamadan önce ilk olarak iş güvenliğini sağlıyor. Bu sayede hem kendilerinin hem de abonelerin güvenliğini garanti altına alıyorlar. Ekiplerin iş güvenliğine verdikleri önem, çalışmaları sırasında gözle görülür bir şekilde ortaya çıkıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNDE DİJİTAL ÇÖZÜM

Arızaları gidermenin yanı sıra düzenli bakım çalışmalarıyla da şebekeyi koruyan UEDAŞ ekipleri, herhangi bir sorun oluştuğunda hızlı bir şekilde müdahale ederek kesinti sürelerini minimumda tutuyorlar.

Özellikle zorlu hava koşullarında bile özveriyle çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çaba sarf ediyorlar.

Saha ekiplerinin 7/24 mesaisini teknolojik sistemlerle destekleyen UEDAŞ, şebekenin uzaktan kumanda ve kontrollerini sağlayan SCADA sistemi ile geçici arızalara uzaktan müdahale edebiliyor.

PLANLI KESİNTİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

UEDAŞ, bakım ya da yatırım çalışması yapacağı bölgelerde planlı kesintiyi gerçekleştirmeden önce gerek internet sitesinde duyurular yayınlayarak gerekse abonelere bilgi içerikli SMS göndererek, sürecin tedbirli geçmesini sağlıyor.

Bu bilgilendirmeler sayesinde aboneler, planlı kesinti süresindeki rutinleri önceden planlayarak minimum mağduriyetle geçirebiliyor.