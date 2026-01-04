Uluslararası Esnaf Birliği, artan maliyetler ve finansman baskısı altında zorlanan esnaf ve sanatkârlar için kapsamlı bir borç yapılandırma düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Esnaf Birliği (UEB), yükselen maliyetler, yüksek faiz oranları ve daralan piyasa koşulları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan esnaf ve sanatkârlar için kapsamlı bir borç yapılandırma düzenlemesine ihtiyaç olduğunu açıkladı.

UEB Genel Başkanı Mehmet Özdil, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a hitaben yaptığı değerlendirmede, esnafın üretimde, ticarette ve istihdamda ayakta kalabilmesi için acil ve bütüncül adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Taleplerinin bir 'af' düzenlemesi olmadığının altını çizen Özdil, esnafın yalnızca borç yüküyle değil, icra ve haciz baskısıyla da karşı karşıya kaldığını belirtti. Özdil, 'Talebimiz; faiz ve gecikme yüklerinin kaldırıldığı, ana paranın makul vadelerle yapılandırıldığı ve üretim ile istihdamın devamını sağlayacak bir ekonomik nefes paketidir' dedi.

UEB tarafından dile getirilen başlıca talepler arasında; vergi borçlarında faiz ve gecikme cezalarının silinerek ana paranın uzun vadeye yayılması, SGK prim borçlarının yapılandırılması ve bu süreçte sağlık hizmetleri ile emeklilik haklarının kesintisiz sürmesi yer aldı. Ayrıca belediyelere olan borçların, esnaf kefalet kooperatifleri ve oda aidatlarının yapılandırılması, kamu bankalarına olan kredi borçlarında düşük faizli uzun vadeli yeniden yapılandırma ile özel bankalara olan ticari kredilerde BDDK koordinasyonunda esneklik sağlanması istendi. Yapılandırma sürecinde icra ve haciz işlemlerinin durdurulması da talepler arasında sıralandı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yalnızca esnafı değil, genel ekonomiyi de olumlu etkileyeceğini vurgulayan Uluslararası Esnaf Birliği, çağrının siyasi değil, sahadan gelen ekonomik gerçeklere dayalı ve yapıcı bir çözüm önerisi olduğunu belirterek, ilgili tüm kurumları ortak bir çalışma zemini oluşturmaya davet etti.