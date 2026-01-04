Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kazada Osman K., Milat K., Asya Türkan K., Ersan K., Emine K., Esra K. ve Muhammet Hamza P. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de etkili olan buzlanma, trafik kazasına yol açtı. Kurtsuyu Köyü yolunda kayganlaşan zeminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

