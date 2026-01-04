Düzce'nin Kurtsuyu Köyü yolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de etkili olan buzlanma, trafik kazasına yol açtı. Kurtsuyu Köyü yolunda kayganlaşan zeminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kazada Osman K., Milat K., Asya Türkan K., Ersan K., Emine K., Esra K. ve Muhammet Hamza P. çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.
Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: RSS