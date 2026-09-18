Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajlarını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinlikleri Türkiye genelinde gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında, Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla Türkiye genelinde 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinlikleri düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, Gazzeli çocukların sesi olmak ve onların yaşadıklarına dikkati çekmek için bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Bazı etkinliklerde ise çocukların barış, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını taşıyan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaların yanı sıra resim, afiş, döviz ve farklı sanatsal çalışmalar aracılığıyla da Gazze'deki çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etti. Çalışmalarda çocukların güven içinde büyüme, eğitim görme, oyun oynama ve temel haklardan ayrım gözetilmeksizin yararlanma haklarına vurgu yapıldı.