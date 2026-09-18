Ankara Keçiören Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle personele yönelik 'Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim' eğitimi düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, belediye tarafından yürütülen hizmetlerin etkin, verimli ve kurumsal kimliğe uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, personele yönelik 'Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim' eğitimi düzenlendi.

Eğitmen, Spiker ve Sunucu Tuğba Yönter tarafından Keçiören Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde; etkili iletişim ve güzel konuşma, halkla ilişkiler, diksiyon, hitabet, beden dili ve protokol kuralları gibi konular ele alındı.

Eğitimle; belediye çalışanlarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kurumun itibarının güçlendirilmesi, kriz durumlarına karşı daha hazırlıklı olunması ve etkili bir kurumsal iletişim anlayışının oluşturulması, katılımcıların edindikleri bilgileri günlük iş süreçlerine entegre etmeleri hedeflendi.

'KURUMUN İTİBARI ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARIYLA DA OLUŞUR'

Eğitimde iletişim, temsil ve protokol kurallarının kurum çalışanları açısından önemine vurgu yapan Tuğba Yönter, belediye çalışanlarının vatandaşla kurduğu iletişimin kurumun algısında belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Belediye çalışanlarının aynı zamanda görev yaptıkları kurumu temsil ettiklerini belirten Yönter şunları söyledi: 'Bir belediye çalışanı olarak kurumunuzu temsil ediyorsunuz.

Vatandaş her zaman belediye başkanına, başkan yardımcılarına ya da müdürlere ulaşamayabilir. Personel, vatandaşın en kolay ulaşabildiği ve bire bir iletişim kurabildiği kişidir. Dolayısıyla kurumu en çok temsil eden kişilerden biri de çalışanlardır. Çünkü vatandaşla en fazla temas eden, en yoğun insan sirkülasyonunu yaşayan kişiler sizlersiniz.'

İLK TEMAS, KURUM ALGISINI BELİRLİYOR

İletişim sırasında dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve hizmet sunumunda vatandaş odaklı yaklaşımın benimsenmesi de programın başlıkları arasında yer aldı.

Vatandaşın belediyeye geldiğinde ilk karşılaştığı personelin tavrının kurumun genel algısı üzerinde önemli bir iz bıraktığını vurgulayan Yönter, özellikle vatandaşla doğrudan temas halinde olan birimlerde görev yapan çalışanların kurumun temsilindeki sorumluluklarının büyük önem taşıdığını belirtti.