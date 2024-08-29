Dijital oyun alışverişlerinde en güvenilir adresiniz Oyunfor, Epic Games Store’dan Steam’e, Amazon Prime’dan GOG’a uzanan oyun servislerini sizler için derlediİSTANBUL (İGFa) - Uzunca bir süre Steam’in liderliğinde ilerleyen ve bazı oyun firmalarının kendi uygulamalarının üzerinden oyun sağladığı dijital oyun satış kütüphaneleri, Epic Games’in piyasaya giriş yapması ve ondan önce de CD Projekt’in sahip olduğu GOG (eski adıyla Good Old Games) ile oyunculara geniş bir seçenek ağı oluşturuyor. Amazon Prime üyelerine her ay bu kütüphanelerde yer alan bazı oyunların ücretsiz sunulması ile birlikte de bu oyun mecraları popülerliklerini sürdürmeye devam ediyor.

EPİC GAMES STORE

Unreal motorunun geliştiricisi Epic Games, Fortnite ile büyük bir üne kavuştuğu sırada kendi dijital mağazasını da devreye soktu ve Steam kullanan oyuncuları kendine çekmek için her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya başladı. Her ne kadar bu işin maliyetli olduğu belirtilse de Epic Games Store haftalık olarak bir veya iki oyunu ücretsiz olarak oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Belirli dönemlerde AAA kalitesindeki oyunları da dağıtan Epic Games Store ayrıca yine belirli dönemlerde indirim kuponları da sağlayarak oyunları büyük indirimlerle almanıza da olanak tanıyor.

STEAM

Halen dünyanın en popüler dijital oyun mağazası olan Steam, her dönem yer alan indirimler ve son dönemde dikkat çeken ücretsiz oyun dağıtma özelliğiyle tüm oyuncuların favorisi. Her ne kadar Epic Games Store gibi düzenli bir şekilde ücretsiz oyun vermese de o kadar büyük indirimler sağlıyor ki bazı oyunları neredeyse bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Steam’in “Free-to-play” kategorisinde sunduğu oyunlar da hiç ücret ödemeden, birçok çok kişili oyunu deneyimlemek isteyenler için ideal.

GOG

GOG Galaxy uygulaması ile oyunculara hizmet veren GOG, kaba bir tabirle Steam’in küçük kardeşi olarak nitelendirilebilir. Bu demek değil ki kısıtlı bir kütüphaneye sahip; aksine GOG, aklınıza gelebilecek çoğu popüler ve bağımsız oyuna ev sahipliği yapıyor. GOG’da da Steam ve Epic Games Store’daki gibi büyük indirimler yer alıyor ve özellikle Amazon Prime’ın atılımıyla birlikte GOG Galaxy’yi tüm Amazon Prime üyeleri bilgisayarlarına kurmak isteyecekler.

AMAZON PRİME (PRİME GAMİNG)

Aslında bir oyun mağazası değil ama şu anda son derece ucuz bir üyelikle inanılmaz oyunlar dağıtan tek servis diyebiliriz. Her ay dağıttığı onlarca ücretsiz oyuna ek olarak birçok oyun için oyun içi içerik de sağlayan Amazon Prime, verdiği ücretsiz oyunların çoğunu Epic Games Store ve GOG Galaxy’de değerlendirmenizi istiyor. Eğer Amazon Prime ile ücretsiz oyun keyfi yaşamayı düşünüyorsanız, sağlanan oyunları kütüphanenize eklemeniz için kısıtlı bir vaktiniz olduğunu da unutmayın.

XBOX GAME PASS VE PLAYSTATİON PLUS

Microsoft’un büyük atılımı Game Pass, geçtiğimiz yıllarda sadece Xbox sahiplerine özel bir üyelik olmaktan çıkarak PC oyuncularına da hizmet vermeye başladı. Bu sayede de alacağınız üyelikle hem Game Pass kütüphanesinde sunulan oyunlara, aynı Netflix’te film seçer gibi ulaşabiliyorsunuz, hem de aylık verilen oyunları Game Pass üyeliğiniz devam ettiği sürece o oyunu satın almışçasına değerlendirebiliyorsunuz.

PlayStation Plus üyeliği de aynı mantıkta çalışıyor. Aylık ufak değişimler gösteren oyun kütüphanesine ulaşabiliyor ve yine aylık verilen birkaç oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Açıkçası bu tip üyelikler, oyun fiyatlarının fazlasıyla yükselmesiyle birlikte çok daha anlamlı bir hale geldi. Özellikle konsol sahiplerinin bu üyeliklere sahip olmadan oyun keyfi çıkartması biraz daha zor gözüküyor.