Okula dönüş hazırlığında olan ebeveynleri hedef alan siber suçlular, geliştirdikleri yeni yöntemlerle saldırılarına devam ediyor. Sahte perakendecilerden, aldatıcı burs tekliflerine kadar saldırganların birçok aldatıcı yöntem kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tatil döneminin bitmesi ve okul sezonunun açılmasıyla siber suçların artacağına dikkat çeken Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ”Bu dönemde ebeveynler, oluşturulan kampanyaların doğruluğunu ve alışveriş yapılan sitenin gerçek olup olmadığını kontrol etmeli. Ayrıca eğitim kurumlarına da saldırılar düzenleyen siber suçlulara karşı, kampüs ağlarının VLAN kullanılarak bölünmesi, güvenlik duvarının uygulanması ve ağ izleme araçlarının kullanılması gibi bir dizi önlemler alınmalı.” uyarısında bulunarak okula dönüş döneminde en sık 6 siber tehdidi paylaşıyor.

1. Sahte Çevrimiçi Perakendeciler: Bu dönemde en yaygın şekilde görünen bu dolandırıcılık yöntemi, okulda ihtiyaç duyulabilecek ders kitapları, kıyafetler ve dizüstü bilgisayarlar gibi ekipmanların gerçek olamayacak kadar uygun fiyatlarla çevrimiçi ortamda satılmasını içeriyor. Bu tarz sitelerden alışveriş yapıldığı takdirde dolandırıcılar, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ve banka hesabını ele geçirebiliyor.

2. Kimlik Avı Dolandırıcılığı: Okula dönüş kimlik avı dolandırıcılığı, genellikle okullar veya eğitim kurumları gibi saygın kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postaları veya metinleri içeriyor. Bu sahte mesajlar, genellikle kişisel bilgileri talep ediyor veya kişinin giriş bilgilerini ya da finansal verilerini çalmak için tasarlanmış sahte web sitelerine yönlendiriyor.

3. Burs ve Hibe Dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, sahte burslar veya hibeler sunarak mali yardıma ihtiyacı olan öğrencileri de hedef alabiliyor. Bu dolandırıcılar, başvuru için ön ödeme veya kişisel bilgi talep ediyor ancak sonrasında ortadan kayboluyor.

4. Taklitçilik Dolandırıcılığı: Kimliğe bürünme dolandırıcılığı, para veya kişisel bilgi toplamak için okul yetkilileri veya diğer yetkili kişiler gibi davranan saldırganları kapsıyor. Dolandırıcılar, genellikle e-posta, telefon veya mesaj yoluyla öğrencilere ve velilere ulaşarak, acil bir durum veya okul ödemesi gibi konularda para talep edebiliyor. Öğrencilerin ve velilerin, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için dikkatli olması, tanımadıkları veya şüpheli görünen mesajlara yanıt vermemesi ve her zaman doğrudan okul ile iletişime geçerek doğrulama yapması kritik önem taşıyor.

5. Okula Dönüş Eşantiyonları ve Ücretsiz Hediyeler: Dikkat edilmesi gereken diğer popüler dolandırıcılıklar arasında, çevrimiçi yarışmalar veya çekilişlerde kazanıldığı iddia edilen ücretsiz hediye mesajları yer alıyor. Sözde ödül kazanan kişilerden bir web sitesini ziyaret etmelerini isteyen saldırganlar, iletişim bilgilerini ve diğer kişisel bilgileri doldurmasını talep ediyor. Bu bilgiler kurban tarafından doldurulduktan sonra, küçük bir nakliye veya işlem ücreti isteyen dolandırıcılar, bu sayede hem kimlik hırsızlığına hem de doğrudan maddi kayıplara yol açabiliyor.

6. Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden sahte hesaplar ve reklamlar aracılığıyla öğrencilere ve velilere ulaşarak onları cazip tekliflerle kandırmaya çalışıyor. Sahte hediye kartları, büyük indirimler veya ücretsiz ürünler vaat eden gönderiler ve reklamlar, kullanıcıları güvenilmeyen web sitelerine yönlendiriyor. Kurbanların kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini toplamak için kullanılan bu siteler, büyük tehlikelere yol açıyor.