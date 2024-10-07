Bursa Nilüfer Eker Meydanı’nda gerçekleştirilen 11. Eker I Run etkinliğinde ÜÇGE Grup Şirketleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için “İyilik Peşinde Koşuyoruz” temasıyla yer aldı.BURSA (İGFA) - Bu yıl, TEGV’in “Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi kapsamında, çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamak amacıyla düzenlenen koşuya 5000’i aşkın kişi katıldı. ÜÇGE çalışanları, 5, 15 ve 42 kilometrelik parkurlarda koşarak TEGV’e destek verdi.

Eker I Run, sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir organizasyon olarak her yıl binlerce katılımcıyı bir araya getiriyor. Etkinlik bu yıl da yoğun ilgi görürken, sanal koşu etabı ile 20 Ekim 2024’e kadar devam edecek.

Toplanan bağışlar sayesinde daha fazla çocuğa eğitim fırsatları sunulurken, kampanyaya destek vermek isteyen herkes online bağış yaparak bu iyilik hareketine katılabilir. Koşuya katılanlar, adımlarıyla hem geleceğe iz bırakıyor hem de çocukların eğitimine katkı sağlıyor.