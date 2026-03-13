ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2021-2025 yılları arasında yapılan denetimler ve incelemeler sonucunda kamuoyunda çıkan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' haberlerinin yanlış olduğunu duyurdu.

Kuruma göre, bu dönemde yapılan yoğun denetimler sonucunda 560 bin 540 kişinin sahte sigortalı olduğu tespit edilmiş, ancak bu rakamın emeklilik iptali anlamına gelmediği belirtildi.

SGK tarafından yapılan açıklamada, sahte sigortalı tespitlerinin emeklilik iptaliyle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Gerçekleşen emeklilik iptalleri ise toplam 12 bin 209 kişi olarak kaydedildi.

Söz konsuu bu iptallerden 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında ise 2 bin 905 kişinin emekliliğini kapsadığının altı çizilen açıklamada, SGK, doğru ve güncel bilgilerin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini duyurdu.