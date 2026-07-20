İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlediği gezi programında çocuklar, anne-babalar ve emekliler aynı etkinlikte buluştu. Üç nesli bir araya getiren organizasyonda İzmirliler hem sosyalleşti hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukları, aileleri ve emeklileri buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi programına, metropol ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 200 kişilik kafile, otobüslerle Çiğli Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırıldı. Üç nesli aynı etkinlikte buluşturan programda katılımcılar hayvanları yakından görme fırsatı bulurken, parkın günlük işleyişi hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide özellikle çocuklar, hayvanların yaşam alanları ve beslenme alışkanlıkları hakkında yeni bilgiler edindi. Program kapsamında katılımcılara öğle yemeği de ikram edildi.

'DAHA ÇOK İZMİRLİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, 'Yaklaşık 200 kişilik bir grupla üç nesli aynı etkinlikte buluşturduk. Burasını ilk kez gören çocuklarımız ve büyüklerimiz vardı. Onların mutluluğuna tanık olmak bizi de çok sevindirdi. Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay, okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların, ailelerin ve büyüklerimizin sosyal yaşama katılımına büyük önem veriyor. Biz de daha fazla gezi düzenleyerek daha çok İzmirliye ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

'HERKES ÇOK MUTLU'

Sevilay Hüyük ise, 'Çok memnunuz. Bize bu imkanları verdiği için belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya yıllar önce gelmiştim. Çok güzel. Çocuklarla daha neşeli, cıvıl cıvıl oldu. Herkes çok mutlu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Altıncı sınıfı tamamlayan Ecrin Beral Saraç, 'Uzak olduğu için buraya gelememiştim. Bu programa bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başkan Cemil Tugay'a ve herkese çok teşekkür ediyorum. Burası çok güzel. Göremediğimiz hayvanları gördük. Tavus kuşunun kanat açtığını hiç görmemiştim, onu gördüm. Zürafaları yakından gördüm. Çok eğlenceli geçti. Filleri besledik. Çok güzel bir duygu' dedi.