28 bin taksinin Uber’e entegre olduğu Türkiye’de, yetersiz müşteri hizmetleri, yüksek komisyonlar ve Papara krizi taksicileri ve yolcuları zor durumda bırakıyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Türkiye’de yaklaşık 28 bin taksi Uber sistemine dahil olsa da, hem taksiciler hem de yolcular ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Yetersiz müşteri hizmetleri, yüksek komisyon oranları ve Papara krizi nedeniyle yaşanan ödeme aksaklıkları, Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerini tartışma konusu haline getirdi.

YETERSİZ HİZMET, YÜKSEK KOMİSYON

Uber, her yolculuktan müşteriden ortalama 45 TL, taksicilerden ise yüzde 15 komisyon alıyor. Ancak şirketin Türkiye’deki operasyonları, Etiler’deki küçük bir ofiste birkaç çalışanla yürütülüyor. Bu durum, müşteri hizmetlerinin neredeyse yok denecek kadar zayıf olmasına yol açıyor.

Hiçbir araç, yakıt veya altyapı yatırımı olmadan 28 bin taksinin kazancından yüzde 15 pay alan Uber’in yerel ekonomiye katkısı ise oldukça sınırlı.

Bu adaletsiz kazanç dağılımı, taksici esnafı arasında büyüyen tepkilere neden oluyor.

PAPARA KRİZİ MAĞDURİYETİ DERİNLEŞTİRDİ

Taksicilerin sorunları, Uber’in komisyon politikalarıyla sınırlı değil. Yasadışı bahis operasyonları kapsamında Papara’ya kayyum atanması, Uber’in anlaşmalı ödeme sistemi olan Papara’daki hesapların bloke edilmesiyle sonuçlandı.

Ödemelerine erişemeyen taksiciler, ne zaman ödeme alabileceklerine dair bilgi alamıyor.

Tarık Şeker'in özel haberine göre bu belirsizlik, taksicileri ilginç bir çözüme yöneltti: Uygulama üzerinden gelen müşterilere, “Çağrıyı iptal eder misiniz?” teklifinde bulunarak nakit veya kredi kartıyla ödeme alıyorlar. Ancak bu sistem dışı ödemeler, faturalandırma ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıyor.

TAKSİCİLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Taksiciler, Uber’in şeffaf olmayan faaliyetleri, yetersiz müşteri destek hizmetleri, adaletsiz kazanç dağılımı ve Papara kriziyle derinleşen mağduriyetler nedeniyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sektör ise, yetkililerden denetim, şeffaflık, adil kazanç dağılımı ve yerli esnafa sahip çıkılmasını talep ediyor.