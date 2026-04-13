U15 Milli Takımı'nın 24-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U15 Millî Takımı'nın 24-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunu duyurdu.
Türkiye U15 Millî Futbol Takımı, İstanbul'da oynanacak karşılaşmalar kapsamında hazırlıklarını belirlenen kadro ile sürdürecek. Teknik heyet tarafından belirlenen aday kadroya, çeşitli kulüplerden genç yetenekler davet edildi.
Millîler, Ukrayna karşısında oynayacağı özel maçlarla hem oyuncuların gelişimini sürdürmeyi hem de uluslararası tecrübe kazanmayı hedefliyor.
