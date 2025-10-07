Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) İzmir Urla'daki tesislerinde düzenlediği 2025 Ödül Gecesi'ne Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Demir ve Tekirdağ İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem katıldı. TYF Başkanı Özlem Akdurak, Edirne'de yelken sporunun gelişmesi için çalışmalara destek sözü verdi.

EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir Urla'daki TYF tesislerinde 2025 Ödül Gecesi'ni düzenledi. Törene, TYF Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Demir ve Tekirdağ İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem de katıldı.

Ödül töreni öncesi TYF Başkanı Özlem Akdurak ile görüşen Erdoğan Demir, federasyona kazandırılan tesis için Akdurak ve emeği geçenlere teşekkür etti. Demir, 'Sayın başkanım, sizi Edirne'ye ve Saros'a bekliyoruz. Saros'ta yelken sporunun gelişmesi için neler yapabiliriz? Edirne'nin dinamiklerini harekete geçirmek istiyoruz. Komşumuz Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün başarıları bize örnek. Sizi en kısa sürede Edirne'de konuk etmek istiyoruz' dedi.

AKDURAK'TAN EDİRNE'YE DESTEK SÖZÜ

TYF Başkanı Özlem Akdurak, Edirne'ye uygun bir zamanda ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirterek, 'Edirne'nin yelkende faal hale gelmesini istiyoruz. Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü 2011'den beri lisanslı sporcu çıkarmadı. Umarız bu kulübümüz lisanslı sporcularla federasyon etkinliklerine katılır. Bu bizim en büyük beklentimiz' diye konuştu.