Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla sosyal ve sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

Bursa'nın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerine de devam ediyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 'E-Spor' turnuvası düzenledi.

Toplam 40 takım ve 240 personelin katıldığı organizasyonda, çalışanlar arasında dostane rekabet ortamı oluşturdu. Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda turnuvanın birincisi BURFAŞK takımı (Burfaş B Kafe) oldu. İkinciliği İçten Yanmalılar takımı (BUSKİ) elde ederken, üçüncülük ise Z-Force takımının (Zabıta) oldu.