AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ilçede kadın girişimciliği adına önemli bir adım atıldı.

Dört Mevsim Kadın Girişimciler Kooperatifi resmen kurularak faaliyet sürecine başladı.

Kooperatifin kuruluş sürecinde aktif rol üstlenen Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, kadınların üretim gücünün Doğubayazıt'ın kalkınmasında hayati bir rol oynadığını vurguladı. Can, yaptığı açıklamada kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin ilçenin sosyal ve ticari gelişimine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

'KADINLARIMIZ ÜRETİYORSA DOĞUBAYAZIT GÜÇLENİR'

Cemal Can, kadın girişimciliğini sadece bir sosyal sorumluluk başlığı olarak değil, stratejik bir kalkınma modeli olarak gördüklerini ifade ederek, kooperatifin sürdürülebilirliği için her türlü desteğin verileceğini söyledi. Doğubayazıt TSO'nun son dönemde sadece ticaret hacmini büyütmeye değil, aynı zamanda yerel üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirten çevreler, Cemal Can'ın özellikle gençler ve kadınlara yönelik projeleriyle ilçede yeni bir ekonomik vizyon oluşturduğunu ifade ediyor.

EKONOMİK KALKINMADA YENİ VİZYON

Dört Mevsim Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin; el sanatları, yöresel ürünler, gıda üretimi ve yerel markalaşma alanlarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Bu adımın, hem istihdama hem de aile ekonomilerine katkı sunacağı değerlendiriliyor. Kadın girişimciliğine verdiği destekle takdir toplayan Cemal Can'ın, Doğubayazıt'ın ekonomik potansiyelini harekete geçirme konusundaki kararlı duruşu bir kez daha ortaya konmuş oldu.

Yeni kurulan kooperatifin ilçeye hayırlı olması temennisiyle, kadın girişimciler için açılan bu yeni dönemin Doğubayazıt'a bereket getirmesi bekleniyor.