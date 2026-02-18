Kayseri Melikgazi Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçedeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışması yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı hijyen ve temizlik çalışması yürütüldüğünü hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Ramazan ayı, rahmetin, birlik, beraberlik ve maneviyatın arttığı mübarek bir aydır. Ortak değerlerimize sahip çıkarak ilçemizin her köşesinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ramazan ayına günler kala Melikgazi'mizde ibadethaneler için hazırlıklarımız hız kazandı. Temizlik ekiplerimiz, ramazan ayı öncesinde hemşehrilerimizin bu kutsal ayı en güzel şekilde karşılaması için ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Camilerimiz köşe bucak temizlenerek ramazana hazır hale getiriliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içi ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yapılarak, halılar, camlar, mihrap ve minber bölümleri, ayakkabılıklar, ortak kullanım alanları ile abdesthaneler detaylı şekilde temizleniyor. Böylece ibadethanelerimiz huzurlu, daha ferah ve daha hijyenik oluyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla, tertemiz camilerde ibadetlerini yerine getirmesini sağlamak için planlı bir takvim dâhilinde yürütülen temizlik çalışmalarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerif'in Melikgazi'mize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin rayını tebrik ediyorum.' dedi.