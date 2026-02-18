Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın vatandaşlara sunduğu 'Hasta Nakil Ambulansı' hizmeti, yatağa bağımlı hastaların ücretsiz olarak hastaneye veya evden eve nakillerini sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren Ambulans Servisi'nin merkezde ve ilçelerde verdiği hizmet, hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 11'i merkezde ve 5'i ilçelerde olmak üzere toplam 16 hasta nakil ambulansı ile hizmet veren servisin bünyesinde, 1 adet de acil yardım ambulansı bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN 16 HASTA NAKİL AMBULANSI, MERKEZ VE İLÇELERDE GÖREV BAŞINDA

Merkezde ve ilçelerde vatandaşların sağlık hizmetleri ve konforu için çalışan Hasta Nakil Ambulans Servisi, yapılan planlama ile gün içinde randevularla hareket ediyor.

Gerekli ekipmanlar ve uzman sağlık personeli refakatinde gerçekleştirilen nakil hizmetinden, yatağa bağımlı veya oksijen desteği alması gereken vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. 44 sağlık personeli ile vatandaşların yanında olan servis, 2019 yılından bu yana 85 bin hastaya hizmet verdi.

Merkez ilçeler dışında yaşayan vatandaşlar, planlama ile hareket eden ekiplerin nakil hizmeti için bir gün önceden randevu oluşturabiliyor. Ekipler, hastaların tedavi süreçleri bittikten sonra yine evlerine güvenli bir şekilde naklini sağlıyor.