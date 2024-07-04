Türkiye Yerel Basın Birliği, Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği, Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Birliğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Arslan'a bilgi verdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arslan, özellikle yerel basın mensuplarının zor şartlarda çalıştıklarını biliyoruz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Basın mensupları ile kimi zaman emniyet ekiplerinin de görev aldığı ve mesai harcadığı işlerde sıklıkla bir araya geliyoruz. Kanunlar kapsamında her türlü desteği de sağlamaya çalışıyoruz. Bu gün burada bizi ziyarete gelen genel merkezi Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Yerel basın Birliği Derneği genel başkanı Nezir Karayün ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.



Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ise, “Özellikle mesai gözetmeksizin Ülkemizde olduğu gibi Beylikdüzü'nün de huzur ve güvenliği için çalışan tüm emniyet görevlilerine emniyet müdürü Serkan Arslan nezdinde tüm görevli arkadaşlara .

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün'e Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde, Onur Kurulu başkanı Şeref Özata, Genel Başkan Yardımcısı Ercan Kutlu, Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ege, MYK üyesi Osman İslam, MYK Üyesi Durbey Duran, Onur Kurulu üyesi Sabri Ariman, Genel Başkan Yardımcısı Kadir Özel ve Hüseyin Oktay eşlik etti.