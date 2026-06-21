Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri üretiminde yerli tütün kullanımına ilişkin kurallara uymayanlar ile amacı dışında etil alkol ticareti yapanlara yönelik cezaların önemli ölçüde artırıldığını duyurdu. İhlallerin devam etmesi halinde faaliyet belgeleri iptal edilecek.

ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ve etil alkol sektörüne yönelik denetim ve yaptırımların sıkılaştırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bilgilendirici paylaşımda bulunan Bakanlık, tütün mamullerinde yasal zorunluluk olan en az yüzde 30 yerli tütün kullanımına uymayan işletmeler ile amacı dışında etil alkol ticareti gerçekleştirenlere yönelik cezaların rekor seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere karşı daha sert tedbirlerin uygulanacağı vurgulanırken, ihlallerde ısrar eden işletmelerin faaliyet belgelerinin iptal edileceği ifade edildi.

Sahadaki denetimlerin mülki idare amirlikleri koordinasyonunda daha sıkı ve etkin şekilde sürdürüleceğini bildilirken, kayıt dışılıkla mücadele ve yasal düzenlemelere uyum konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizildi.