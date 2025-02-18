Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TÜSİAD soruşturmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TÜSİAD'ın iktidara yönelik eleştirileri sonrasında TÜSİAD'a yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "TÜSİAD’ın da olan biteni uzun süre sessiz ve etkisiz izledikten sonra özü itibari ile yumuşak bir açıklama eleştirmesine neden olmuştur. Ancak Cumhur İttifakı’nın bu yumuşak eleştiriye gösterdiği tepki arzu ettikleri modelin Beyaz Rusya olduğunu bir kez daha açık şekilde göstermiştir" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın yazılı açıklaması basın kuruluşlarına Zafer Partisi Genel Merkezi tarafından ulaştırıldı.

Cumhur İttifakı’nın yönlendirmesi ile TÜSİAD’ın açıklaması üzerine “yargı organlarını etkilemek” iddiası ile TÜSİAD’a soruşturma açılması trajikomik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdağ, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi bireysel hakların ihlaline dair karar aldığı zaman Anayasa Mahkemesi’ne ve mahkeme üyelerine siyasi eleştiri sınırlarını çok aşan tepkiler veren, hatta mahkemenin kapatılmasını öneren açıklamalar yargıyı baskı altına almak, adil yargılanmayı etkilemek olmuyor da TÜSİAD’ın açıklamaları mı adil yargılamayı etkileme girişimi oluyor? Yaşanan, muhalefete yönelik düşman ceza hukuku uygulamasının bir parçasıdır. İktidar bloğu kayıtsız şartsız itaat etmeyen herkesi artık düşman olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.