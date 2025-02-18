Tutuklanarak Cezaevine atılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğiifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni alındığı vurgulandı.

Seiyasie Sanık(!) Şüpheli Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

Bu iddianame kapsamında tutuksuz yargılanan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ümit Özdağ önce cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra soruşturma "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla genişletilmiş ve bu suçlamadan tutuklanmıştı. Özdağ Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü.

Öte yandan Zafer Partisi'nin Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Ali Şehirlioğlu oldu.

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Özdağ'a hangi suçlamalar yöneltildi?

Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakıldığını, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Özdağ 20 Ocak Pazartesi akşamı Ankara'da yemek yediği sırada gözaltına alınmıştı. Zafer Partisi lideri daha sonra ifade vermek üzere İstanbul'a götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare Toplantısındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.

Özdağ'ın avukatı ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Paşa Büyükkayaer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir avukatının Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve bu iki dosyanın birleştirildiğini söylemişti.

Büyükkayaer, "Savcılık soruşturmayı genişleterek Özdağ'ın Suriye politikasına ilişkin bazı paylaşımlarını da dosyaya dahil ederek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla ikinci bir suçlama eklemiş" diye konuşmuştu.

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Özdağ ne demişti?

Özdağ, Antalya'da Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım" demişti.