Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan'da İstanbul Adliyesi’nde görülmesi gereken diploma davasının ilk duruşması, bugün Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görülüyor.

İmamoğlu, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve 'siyasi yasak' istemiyle bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan Silivri duruşma salonunda hakim karşısına çıkıyor.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP'li milletvekilleri Bülent Tezcan, Gökan Zeybek takip ediyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de duruşmayı takip edenler arasında yer alıyor.

Duruşmada ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden okul arkadaşları da salonda bulunuyor.

Saat 11.00'da başlaması beklenen duruşma 12.00'da başladı

Duruşma salonunun tamamen dolu olduğu öğrenildi.

Kimlik tespitinin ardından yarım saat boyunca hakim, suçlamaları ve iddianameyi okudu.

İmamoğlu: "Ben dinlemekten rahatsız değilim ama inşallah diploması olmayan kişi de dinliyordur" dedi.

İddianamenin okunmasının ardından İmamoğlu savunmasına başladı.

2.38 | İMAMOĞLU SAVUNMASINA BAŞLADI

İmamoğlu, savunmasına başladığı sırada Hakim'in bilgisayarın arkasında olmasına dikkat çekerek "Sizi görebilirsem daha iyi olacak, arkanızda 'adalet mülkün temelidir' diyor. sadece saçınızı görüyorum. İddianameyi okuduğunuzda 35 yıl önce 18 yaşındaki delikanlının bunu nasıl yaptığını, ben tasavvur edemiyorum. Bu iddianameyi o savcı yazmadı, o iddianameyi kimin yazdırdığını biliyorum. Bu davanın yüz karasıdır. Bugün 12 Eylül, bu topluma darbeyi hatırlatır. Darbeye aparat, destekleyenleri kınıyorum. Şu anda bir darbe sürecinde olduğumuzun altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

12.08 | Duruşma kimlik tespitiyle başladı.

Hakim Ekrem İmamoğlu'na tahsil durumunu sordu.

İmamoğlu, "Yüksek lisans" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun cevabı salonda alkışla karşılandı.

10.18 | Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davası için görülecek duruşmaya, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi

ADAYLIĞI ENGELLENEBİLİR

CHP tarafından "siyasi" ve "cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme amaçlı" görülen dava ile ilgili verilecek bir ceza ve olası siyasi yasak, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyebilir.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.

