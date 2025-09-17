Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, “Baskılara boyun eğmeyeceğiz, ilkelerimizden geri adım atmayacağız” dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 30 yıl aradan sonra Bayrampaşa’yı CHP’ye kazandıran Mutlu, “Ne delil var ne de geçerli bir gerekçe. Tek suçumuz doğrularımızdan vazgeçmemek” vurgusunu yaptı.

Hasan Mutlu şu mesajında ifadeleri kullandı:

"30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!"

17 CHP'li belediye başkanı tutuklandı

CHP’li belediyelere yönelik davalar kapsamında bugüne kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e kadar çok sayıda isim görevden uzaklaştırıldı. Avcılar, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Seyhan, Ceyhan, Adana, Manavgat, Şile ve Beyoğlu belediye başkanları da tutuklananlar arasında yer alıyor. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan “terör” soruşturmaları kapsamında görevden alınıp yerlerine kayyım atanmıştı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP’li 17 belediye başkanı tutuklandı; bunlardan 3’ünün yerine kayyım atandı.