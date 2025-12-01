Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kentsel estetiğe verdiği önem doğrultusunda başlatılan büyük ölçekli resim çalışmaları, kentin farklı noktalarına canlılık katmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Havalimanı Kavşağı'nı süsleyen mural çalışması 2. Organize Sanayi Bölgesi, Gülyalı Mavi Dünya Plajı, Mavna Kafe'nin iç ve dış cepheleri, Kirazlimanı Yaşam Merkezi ve Orta Cami otopark girişinde de hayata geçirildi. Şehrin birçok noktasında renklenen duvarlar hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de vatandaşların günlük yaşamına sanatsal bir dokunuş katıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Ordumuz doğasıyla, kültürüyle, ekonomisiyle özel bir şehir. Biz de bu özel kimliği vatandaşlarımız ve misafirlerimizle sanatsal bir dille buluşturmak istiyoruz. Bu çalışmalarla hem kent estetiğini artırıyor hem de ortak değerlerimizi görünür kılıyoruz. İlerleyen süreçte şehrimizin farklı noktalarında tematik uygulamalarımız devam edecek.'

FINDIK, ÇİKOLATA VE MENEKŞENİN ŞEHRİNE GÖRSEL SELAM

Ordu'nun önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Havalimanı Kavşağı'nda gerçekleştirilen mural çalışmasında, kentin simgeleri arasında yer alan fındık, çikolata ve menekşe temaları işlendi. Bu eserle birlikte ziyaretçilere 'Fındık, Çikolata ve Menekşenin Şehri Ordu'ya Hoş Geldiniz' mesajı verildi.

MAVİ DÜNYA PLAJI: ENGELSİZ TESİSE DENİZALTI DÜNYASI

Gülyalı Mavi Dünya Plajı'nda engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlanan tesisin dış cephesi, neşeli ve motive edici bir mural çalışmasıyla renklendirildi.

Duvarlara deniz altı yaşamı, renkli mercanlar ve yunus balıkları işlenerek tesise gelen engelli bireylerin yüzlerinde tebessüm oluşturacak sıcak ve enerjik bir atmosfer oluşturuldu.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ: YASON BURNU İLE DOĞAL KİMLİK

Yapısal olarak estetik görünmeyen geniş bir boş cephe, sanayi yönetiminin talebi üzerine Ordu'nun önemli doğal miraslarından biri olan Yason Burnu temasıyla yeniden hayat buldu.

Bu çalışma, bölgeye hem renk hem de kültürel bir kimlik kazandırarak sanayi alanının görsel değerini artırdı.

KİRAZLİMANI: TARİHİ MAVNA GÜNÜMÜZE TAŞINDI

Kirazlimanı Yaşam alanında geçmişte yörede yük taşımacılığında uzun yıllar kullanılan geleneksel deniz aracı mavna, eski bir fotoğraftan referans alınarak duvara resmedildi.

Bu çalışma, bölgenin tarihine sanatsal bir selam niteliği taşıdı.

MAVNA KAFE: DUVARLARDA RÖLYEF VE İÇ MEKÂNDA MAVNA FİGÜRLERİ

Büyükşehir Belediyesine ait Mavna Kafe'de hem dış hem iç cepheye estetik dokunuşlar yapıldı.

Dış duvara rölyef tekniğiyle mavna uygulandı, iç mekâna ise yine mavna temalı büyük ölçekli bir mural işlendi. Böylece tesis, bulunduğu bölgenin kültürel geçmişiyle uyumlu bir konsept bütünlüğüne kavuştu.

FİLİSTİN'E UMUT MESAJI

Orta Cami girişindeki duvarlarda ise Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla iki tematik resim çalışması yapıldı.

Eserlerde 'umut' ve 'insani dayanışma' temaları öne çıkarılarak toplumsal farkındalık oluşturmak hedeflendi.

KENTİN DUVARLARI SANATLA BULUŞUYOR

Sanatı kentin her noktasına taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, daha önce Başkan Güler'in öncülüğünde yenilenen Sırrı Paşa Caddesi'nde yaptığı mural çalışması ile caddeye yeni bir cazibe katmıştı. Ayrıca '52 Vosvos' grafitisiyle Ordu'nun duvarlarına renkli ve özgün bir görsel kimlik kazandırılmıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kenti sanatla buluşturan bu çalışmalar sayesinde hem görsel zenginliği artırmayı hem de Ordu'nun kültürel dokusunu yansıtan tematik alanlar oluşturmayı sürdürüyor.