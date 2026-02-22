TÜRMOB, 2026/1 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınav takvimini ve başvuru şartlarını duyurdu. Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapılacak.

ANKARA (İGFA) - TÜRMOB tarafından yapılan duyuruya göre, 2026/1 Dönemi Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Sınavları 2-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

İlk kez başvuracaklar başvurularını 27 Şubat'a kadar, tekrar katılacaklar 23 Şubat'tan 13 Mart'a kadar yapılabilecek.

İlk kez başvuru yapacak adayların, 27 Şubat 2026 itibarıyla 10 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Söz konusu ilana göre YMM sınavı; ileri düzey finansal muhasebe, finansal yönetim, denetim, vergi tekniği, sermaye piyasası mevzuatı ve dış ticaret-kambiyo mevzuatı gibi alanlarda yapılacak. İlk kez sınava girecek adaylar 15.400 TL, ders bazlı katılım sağlayanlar ise ders başına 1.540 TL sınav ücreti ödeyecek.

SMMM SINAVI 25 NİSAN'DA 3 İLDE

2026/1 Dönemi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Sınavı ise 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

İlk kez başvuracak adayların 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

SMMM sınavı; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, hukuk, vergi mevzuatı, muhasebe denetimi ve meslek hukuku gibi konularda test usulü ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk kez katılan adaylar 10.080 TL, ders bazlı katılanlar ise ders başına 1.260 TL ödeme yapacak.

BAŞVURULAR TEOS ÜZERİNDEN

Adayların başvurularını, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapmaları gerekiyor. İlk kez başvuran adaylar belgelerini ister fiziki olarak odalarına teslim edebilecek, isterlerse 'Dijital Adım Mobil Uygulaması' üzerinden dijital kimlik doğrulamasıyla gönderebilecek. Dijital başvuru yapanlardan ayrıca fiziki evrak istenmeyecek.

Başvuru süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeyenler ile sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise sınavları geçersiz sayılacak ve ruhsat işlemleri iptal edilebilecek. Sınav giriş belgeleri TESMER'in internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

TÜRMOB, başvuru süresini kaçıran adayların sınava alınmayacağını ve sınava katılmayanlara ücret iadesi yapılmayacağını da hatırlattı.