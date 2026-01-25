Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularıyla yayın yapan TV kanalı sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularının kapsama alanını genişleterek, yayın yapan TV kanalı sayısını 532'ye çıkardıklarını duyurdu. Bu rakam, son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bakan Uraloğlu, 'Türksat uydularımız sayesinde bugün 110'u aşkın ülkede milyarlarca izleyiciye ulaşıyoruz' dedi. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın sağladığı teknolojik avantaj sayesinde Türkiye'nin dijital yayınlarını yedi kıtaya en yüksek kalitede taşıdıklarını vurguladı.

Bu gelişmeyle Türkiye'nin uydu ve dijital yayıncılık altyapısının güçlenerek, uluslararası alanda daha görünür ve etkili hâle geldiği ifade edildi.