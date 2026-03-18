Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama ve anma mesajı yayınladı.

KAYSERİ (İGFA) - Çanakkale Zaferiyle Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen vatan sevgisi ve iman gücünü tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şunları ifade etti: 'Adını tarihe altın harflerle yazdıran 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümünü, bir kez daha milletçe büyük bir onur ve gururla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915'te vatan ve milletin bağımsızlığını korumak, vatan ve milletin bekası için yurdumuzun dört bir yanından gelen kahramanlarımızın her türlü imkânsızlık ve yokluğa rağmen varını yoğunu ortaya koyarak, verilen olağanüstü mücadeleyle, eşine az rastlanır, anlamlı ve unutulmaz bir kahramanlık destanıdır.

Türk milleti tarih boyunca var olma mücadelesinden her zaman başarıyla çıkmıştır. Bugünün güçlü Türkiye'sinin temelini şanlı tarihi ve destanlaşmış zaferleri oluşturmuştur. Çanakkale Zaferi, milletimizin birliğinin, beraberliğinin, inancının, vatan, millet ve istiklal sevdasının göstergesidir. Çanakkale ruhunu koruyarak ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı bu mukaddes topraklar için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğrunda şehit düşen, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'