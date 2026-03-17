Yerli helikopter T625 Gökbey için önemli bir aşama tamamlandı. Yerli ve milli havacılıkta önemli bir adım olarak değerlendirilen Tip Sertifikası ile GÖKBEY'in küresel pazardaki rekabet gücü artacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk havacılığının önemli projelerinden biri olan T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri için kritik bir sürecin daha tamamlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, hava aracı, motor ve pervane tasarımı ile performansını kapsayan uçuşa elverişlilik sertifikasının, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e takdim edildiğini belirtti.

Söz konusu sertifikanın, Türkiye'nin yerli ve millî havacılık alanındaki yetkinliğinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu gelişmenin sektörde ulaşılan seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

#Canlı | Gökbey Helikopteri Motor ve Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Teslim Töreni | Ankara — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 17, 2026

Bakan Uraloğlu açıklamasında, 'Bu belge; yerli ve millî havacılık kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyenin güçlü bir göstergesidir. Türkiye, kendi göklerinde kendi mühendisliğiyle yükselmeye devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, milli imkân ve kabiliyetlerle geliştirilen GÖKBEY'in tasarım, üretim, test ve sertifikasyon süreçlerinde ulaştığımız mühendislik seviyesini ve kurumsal yetkinliğimizi ortaya koyan önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Türkiye'de ilk kez döner kanatlı bir hava aracının sertifikasyonu başarıyla gerçekleştirildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Görgün, uluslararası standartlara uygun sertifikasyon ile GÖKBEY'in küresel pazarlardaki rekabet gücü artırıldığını, GÖKBEY ile elde edilen birikim, gelecekteki platformlar için güçlü bir referans altyapısı oluşturduğunu söyledi.

Sivil tip sertifikasıyla birlikte başta sağlık alanı olmak üzere farklı sivil kullanım alanlarının önü açıldığını belirten Prof. Dr. Görgün, bu sertifkasyonla yerli motor TS1400 entegrasyonu ile kabiliyetlerin daha da ileri taşınmasının hedeflendiğini kaydetti. Prof. Dr. Görgün, bu başarının başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve TUSAŞ olmak üzere kamu, sanayi ve akademinin eşgüdüm içinde yürüttüğü kararlı çalışmaların somut bir neticesi olduğunu vurguladı.