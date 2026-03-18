İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Terminal başta olmak üzere kent genelinde süren kontrollerle yurttaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapması hedeflenirken, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler; başta İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere kentin farklı noktalarında ilçe ve şehir içi minibüsler, servis araçları ile ticari araçlarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde araçların çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı ve güzergâh izin belgeleri incelenirken, orijinal donanım dışında aksesuar ya da ekipman bulunup bulunmadığı da kontrol ediliyor. Ayrıca koltuk sayısı, koltukların durumu ve araçların genel durumu titizlikle denetleniyor.

TRAFİK İHLALLERİYLE İLGİLİ ŞİKÂYETLER 153 HATTINA BİLDİRİLEBİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini belirtti. Ertürk, yurttaşların Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için başta İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere kentin farklı noktalarında denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Araçların çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı ve güzergâh izin belgelerini kontrol ettiklerini vurgulayan Ertürk, 'Araçlarda cam filmi bulunmaması ve jantların orijinal olması gerekiyor. Bu şartları taşımayan araçlar hakkında Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanıyor, araçlar trafikten men edilebiliyor. Yurttaşlarımız trafik ihlallerine ilişkin şikâyetlerini 153 numaralı hat üzerinden iletebilir' dedi.

SON İKİ YILDA 12 BİN 237 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nün son iki yılda gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 12 bin 237 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 4 bin 318 minibüs, 823 ilçe minibüsü, 5 bin 603 taksi, 388 ilçe taksi ve bin 105 servis aracına işlem yapıldığı bildirildi. Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ile Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan cezaların toplam tutarının ise 34 milyon 554 bin 757 lira olduğu açıklandı.