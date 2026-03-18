Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgesi olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil; inanç, fedakârlık ve vatan sevgisinin destanı olduğunu ifade etti. Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanından cepheye koşan kahramanların milletçe tek yürek olarak vatanı savunduğunu belirterek, bu direnişin sadece Türkiye'nin değil, mazlum milletlerin kaderini de etkilediğini kaydetti.

Çanakkale'de ortaya konan birlik ve dayanışma ruhunun bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken ecdadımızın mirasından güç alıyoruz' dedi. Çanakkale ruhunun, milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini dile getirdi. Mesajında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ruhları şad, mekânları cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/iletisim/status/2034147910158262640