ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, kar ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık, tedbir ve müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu. Meteorolojik uyarı verilen illerde yürütülen çalışmaların AFAD koordinasyonunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla kesintisiz bir şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen hava tahmin verilerinin AFAD ile paylaşıldığı ve bu veriler doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Amaç, meteorolojik olayların afete dönüşmesinin önüne geçmek olarak açıklandı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde planlanan çalışmaların hayata geçirildiği vurgulandı. Vatandaşların dikkatli olması yönünde bilgilendirmeler yapıldığı, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalanlara ise gereken desteğin sağlandığı ifade edildi.

Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları #AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği

İçişleri Bakanlığı, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, olağanüstü hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.