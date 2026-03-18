Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnafla iftar sofrasında buluşup, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla aynı safta dua ederek Kayseri'de birlik ruhunu pekiştirdi, şehrin sosyal, kültürel ve manevi dokusu güçlü etkinliklerle taçlandı. Başkan Büyükkılıç, 'Yerel yöneticiler olarak sizlere hizmetkârız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin her kesimiyle kurduğu güçlü bağları pekiştirmeye devam ediyor. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte esnafla aynı sofrayı paylaştı.

Ahilik kültürünün yaşatıldığı bu anlamlı buluşmada sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan ve program boyunca masaları tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi. İftar programında esnaf ve sanatkârlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Büyükkılıç, 'Şehrimizi en güzel yönleriyle geleceğe taşımak adına aidiyet duygusuyla sahipleneceğiz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ı tebrik ederek, 'Oda başkanlarımızın hepsi pırıl pırıl. İnşallah kenetlenerek, birlikte daha güçlü anlayış içerisinde şehrimizin temsil edilmesine fırsat vermenizi bekliyorum. Bu şehir güzel şehir, bu şehir evliyalar, âlimler şehri. Bu şehir cömert insanların, hayırsever dostların şehri. En önemlisi Ahi Evran'ın yolundan giden gönül insanları siz kardeşlerimizi bağrıma basıyorum, iyi ki varsınız diyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, 'Birliğin, beraberliğin bereketini yaşayalım. 'Tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu vurdukça sineler onu top sindiremez' diyen Akif'in dizelerini unutmayın. Bizim birliğe, beraberliğe şu dönemde çok daha fazla ihtiyacımız var' diye konuştu.