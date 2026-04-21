ANKARA (İGFA) - UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaydaki birinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında TÜRKSAT 6A ile uzayda yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin kendi uydusunu üreten sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.



Türkiye'nin bu alandaki başarısının 'tam bağımsızlık' vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, yörüngedeki varlığın güçlenerek devam edeceğini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, mesajında 'Durmadan, yorulmadan; rotamız daima ileri' ifadelerine yer vererek, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.