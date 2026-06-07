Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, resmi İngilizce web sitesini blok zincir altyapısına taşıyarak dünyada bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen ilk uygulamalardan birine imza attı. Siteye artık doğrudan blok zincir üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, resmi İngilizce internet sitesini blok zincir altyapısına taşıdığını duyurdu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, web sitesinin herhangi bir merkezi sunucuya veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına bağlı olmadan doğrudan blok zincir üzerinden yayınlandığı belirtildi.

Vatandaşlar ve uluslararası kullanıcılar, Başkanlığın İngilizce içeriklerine cbiletisim.eth.link adresi üzerinden erişebiliyor. Açıklamada, bu uygulamanın bir kamu kurumu tarafından hayata geçirilen ilk örneklerden biri olduğu vurgulandı.

Başkanlık, son 1 yıldır yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zekâ ve blok zincir teknolojilerini kamu hizmetlerine entegre etmeye yönelik önemli adımlar attı. Bu süreçte yüksek güvenlikli yerli yapay zekâ altyapıları kurulurken, kurumsal yapay zekâ asistanı CibGPT, yazılım geliştirme destek sistemi İlGen ve veri sorgulama aracı ULAK gibi çeşitli uygulamalar devreye alındı. Ayrıca Başkanlık, kamu kurumları için hazırladığı Yapay Zekâ Entegrasyon Rehberi'ni yayımlarken, uluslararası yapay zekâ platformu Hugging Face'te resmi profil oluşturan Türkiye'deki ilk kamu kurumu oldu. Dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan Türkçe-İngilizce açık veri seti de araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Blok zincir çalışmalarının bir parçası olarak strateji, diplomasi, tarih ve kültür alanlarındaki 130 resmi yayın dağıtık ağlarda kalıcı olarak arşivlenirken, bu içeriklerin doğrulama kayıtları Ethereum blok zincirine işlendi. Başkanlık ayrıca Ethereum ağı üzerinde kurumsal dijital kimliğini oluşturarak cbiletisim.eth.link alan adını tescil etti.