Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapay zekanın ekonomik rekabet gücü ve dış ticaret kapasitesinin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemi, yerli yazılım ve AR-GE yatırımlarına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Yapay Zeka Eylem Planı, 13 Haziran'da açıklanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AI Tomorrow Summit 2026 kapsamında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Ticaretin Yapay Zeka Dönüşümü' oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın artık milli egemenlik, ekonomik rekabet ve dış ticaret açısından stratejik bir alan haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin teknoloji alanında önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Bolat, 'En büyük önceliğimiz teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten, geliştiren ve küresel çapta yöneten bir ülke konumuna ulaşmaktır. Bu doğrultuda yüksek teknoloji yatırımları, yapay zeka ekosistemi, yerli yazılımlar ve AR-GE faaliyetlerine güçlü destek veriyoruz' dedi.

Türkiye'nin ihracat yapısında yüksek teknolojinin payının arttığına dikkat çeken Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam mal ihracatındaki payının yüzde 44'e yükseldiğini belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisi, makine, elektrik-elektronik ve yazılım alanlarında önemli ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, bilişim ve yazılım sektörünün yıllık 6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını söyledi.

Yapay zekanın ekonomik katkısının artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu kaydeden Bolat, bu alanın milli gelir içindeki payını yüzde 5 seviyesine çıkarmayı ve sektördeki istihdamı 50 bin kişiye ulaştırmayı amaçladıklarını açıkladı. Hâlihazırda yapay zekanın milli gelire katkısının yüzde 2,1 ile 2,8 arasında, sektördeki istihdamın ise 32 ila 35 bin kişi arasında hesaplandığını belirtti.

EYLEM PLANI 13 HAZİRAN'DA AÇIKLANIYOR

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan ve 13 Haziran'da açıklanması planlanan Yapay Zeka Eylem Planı'nın da ülkenin dijital dönüşümüne yön vereceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın yapay zekayı dış ticaret ve gümrük süreçlerinde aktif şekilde kullandığını anlatan Bolat, risk analizi, veri madenciliği ve gümrük istihbaratı çalışmalarında yapay zekâ destekli sistemlerden yararlanıldığını söyledi. Dış Ticaret Anomali Tespit Sistemi sayesinde olağan dışı ticari hareketlerin kısa sürede tespit edildiğini belirten Bolat, makine öğrenmesi destekli analizler sonucunda 2026 yılında riskli görülen ithalat işlemleri üzerinden 7,6 milyar liralık ek vergi ve teminat tahsilatı sağlandığını kaydetti.

Teknolojik dönüşümün sahadaki sonuçlarının da görüldüğünü ifade eden Bolat, 27 Mayıs itibarıyla gerçekleştirilen 341 operasyonda 12,3 ton uyuşturucu madde, 2 bin 418 operasyonda ise 21,3 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini açıkladı. Konuşmasının ardından zirve alanındaki stantları ziyaret eden Bakan Bolat, yapay zeka alanında geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.