Fuar İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'nde 22 şehirden 254 takım, geliştirdikleri projelerle geleceğin teknolojilerine yön verdi. Dereceye giren öğrenciler, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ'ın destekleriyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Finali'nde kazananlar belirlendi.

22 şehirden gelen 254 takımın katıldığı organizasyonda öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergileyerek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmak için mücadele etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılından bu yana Fuar İzmir'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda, takımlar 8 farklı klasmanda çalışmalarını sergilerken gün sonunda düzenlenen ödül törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, Genel Sekreter Aslı Yurtseven, jüri üyeleri, takım koçları, gönüllüler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen törene katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, Dünya Robot Olimpiyatı'nın çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve üretim kültürüyle buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bilimle erken yaşta tanışan çocukların araştırmayı, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi öğrendiğini belirten Saraç, yarışmanın teknik becerilerin yanı sıra özgüven, ekip çalışması ve yaratıcı düşünme yetkinliklerini de geliştirdiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyona 2016 yılından bu yana ev sahipliği yaptığını hatırlatan Saraç, 'Türkiye'nin geleceğini bilim, teknoloji ve inovasyon üzerine kurmak zorundayız. Çocuklarımızın araştırdığı, ürettiği ve hayal kurduğu her ortam, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır' diyerek uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek takımlara başarılar diledi.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Finali'ni İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle Fuar İzmir'de düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Bezek, bu yıl 'Robot Meet Culture' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilerin, robotların sanat ve kültürün korunması ve geliştirilmesine katkısını ele alan projeler hazırladığını kaydetti.

Törende, dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar Klasmanı Birincilik Ödülü'nü kazanan Manisa'dan Yunusemre Kendin Yap Atölyesi takımına ödülünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek verdi.