Karatay'da robotik ve teknoloji heyecanı üçüncü kez yaşanıyor. ROBOFEST KONYA, Konya'da kapılarını açtı. Bin 580 öğrencinin katıldığı festivalde gençler teknoloji ve robotik alanında yeteneklerini sergiliyor.

KONYA (İGFA) - Gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı hedefleyen ROBOFEST KONYA, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde başladı. Festivalde 13 farklı kategoride toplam 917 robot yarışırken, 1580 öğrenci projeleriyle sahne alıyor.

Açılış programına Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin takım halinde yarıştığı etkinlikte; çizgi izleyen robotlar, mini İHA'lar, sumo robotlar ve serbest projeler gibi birçok kategoride kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Turan Kayacılar, RoboKaratay projesiyle ilçede teknoloji odaklı eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirterek, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyeleri ve yüzlerce öğretmen ile öğrencinin aldığı eğitimlerle önemli bir kapasite oluşturulduğunu ifade etti. Kayacılar, festivalin bu projenin en önemli çıktılarından biri olduğunu vurguladı.

Açılışta konuşan Mevlüt Kanat ise Robofest'in sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonu olduğunu belirtti. Gençlerin artık teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler haline geldiğini söyleyen Kanat, 'Burada kaybeden yok. Her proje geleceğe atılan bir adımdır' dedi. 2019'da başlatılan RoboKaratay Projesi'nin devamı niteliğindeki festivalin her yıl büyüyerek devam ettiğini ifade eden Kanat, hedeflerinin teknoloji üreten ve yön veren bir nesil yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Festivalin, gençlerin üretim becerilerini geliştirmesi ve Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sunması bekleniyor.