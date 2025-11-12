Uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yıla göre yüzde 46 arttı. YASED'in Merkez Bankası verilerine göre hazırladığı raporda en fazla sermaye Hollanda, Kazakistan ve Lüksemburg'tan geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Kasım 2025'te yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği verilere göre, Eylül ayında Türkiye'ye 722 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Böylece 2025'in ilk 9 ayında toplam yatırım girişi 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46'lık artışa işaret ediyor.

TİCARET VE GIDA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen 11,4 milyar dolarlık UDY'nin 8 milyar doları yatırım sermayesi şeklindeydi.

Sektörel olarak bakıldığında, toptan ve perakende ticaret 2,7 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, bu alan toplam yatırım sermayesinin yüzde 34'ünü oluşturdu. Gıda, içecek ve tütün imalatı ile bilgi ve iletişim hizmetleri sektörleri ise yüzde 15'er payla onu izledi.

2025'in ilk 9 ayında yatırımların yüzde 64'ü Avrupa Birliği ülkelerinden geldi.

Ülke bazında bakıldığında Hollanda yüzde 32 ile ilk sırada, Kazakistan ve Lüksemburg yüzde 14'er payla ikinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 7, ABD yüzde 6 payla Türkiye'ye yatırım yapan başlıca ülkeler arasında oldu.