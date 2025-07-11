YASED’in TCMB verilerinden derlediği bültene göre, 2025 Mayıs’ta Türkiye’ye 1,377 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi sağlandı; yılın ilk 5 ayında toplam UDY 4,727 milyar dolara ulaştı, 2024’e göre yüzde 16 artış kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ni paylaştı.

Bültene göre, 2025 Mayıs ayında Türkiye’ye 1 milyar 377 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Yılın ilk beş ayında toplam UDY miktarı 4 milyar 727 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu rakam 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 16’lık artış gösterdi. 2002’den bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY ise 280 milyar dolara yaklaştı.

Mayıs’ta Yatırımların DağılımıMayıs ayındaki UDY’nin 425 milyon doları yatırım sermayesi, 792 milyon doları borçlanma araçları, 171 milyon doları ise yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti.

Yatırım tasfiyelerinin 11 milyon dolarlık aşağı yönlü etkisiyle toplam UDY girişi 1,377 milyar dolar oldu.

Yatırım sermayesinin yüzde 30’u (127 milyon dolar) toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelirken, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı yüzde 12’lik payla dikkat çekti.

En Fazla Yatırım ABD’denMayıs 2025’te en büyük yatırım kaynağı yüzde 36 payla ABD oldu. Onu yüzde 19 ile Hollanda, yüzde 10 ile Danimarka, yüzde 7 ile Azerbaycan ve yüzde 5 ile Birleşik Krallık izledi.

Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2002-2024 döneminde yatırımların yüzde 58’ini oluştururken, Mayıs 2025’te yüzde 39 pay aldı. Yılın ilk beş ayına bakıldığında ise en çok yatırım yapan ülkeler yüzde 23 ile Kazakistan, yüzde 15 ile Hollanda ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.

KÜRESEL UDY’LERDE YÜZDE 11 DÜŞÜŞ

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) 19 Haziran 2025 tarihli 2025 Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2024’te küresel UDY’ler yüzde 11 düşüşle 1,5 trilyon dolara geriledi. Altyapı finansmanındaki azalma düşüşün ana nedeni olurken, sıfırdan yatırımlar (greenfield) sayıca yüzde 3 artsa da değer olarak yüzde 5 azaldı.

Birleşme ve satın alma (M&A) işlem değeri yüzde 14 artarken, işlem sayısı düşük kaldı.

Yapay zeka, veri merkezleri ve yarı iletkenler gibi dijital sektörlerde yatırımlar üç katına çıkarken, yenilenebilir enerji ve altyapı gibi sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yüzde 25-30 düştü.

ABD LİDER, ÇİN’DE DÜŞÜŞ

2024’te ABD, 279 milyar dolarla küresel UDY girişlerinde lider oldu; Singapur (143 milyar dolar) ve Hong Kong (126 milyar dolar) onu takip etti. Çin’in UDY girişi ise yüzde 29 azalarak 116 milyar dolara geriledi. İsviçre, Birleşik Krallık, İrlanda ve Lüksemburg, küresel asgari vergi kuralları ve yatırım çekilmeleri nedeniyle negatif girişler kaydetti.