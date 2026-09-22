Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni akademik yılın başlaması vesilesiyle Kayseri'deki 4 büyük üniversiteye çağrıda bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin kadim ticaret ve sanayi kültürünü yapay zeka, veri bilimi ve dijitalleşmeyle harmanlamak gerektiğini belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, üniversitelerin bu alanlarda yeni nesil teknoloji bölümleri açmasının önemini vurguladı. Gülsoy, KTO bünyesinde faaliyete geçirilecek TEKMER projesi ile de bu sürece somut katkı sunacaklarını ifade etti.

'Anadolu'nun Çekim Merkezi Olmak İçin Nitelikli, Teknik ve Teknolojik Bölümlere İhtiyacımız Var'

Türkiye genelinde üniversite sayısının artmasıyla birlikte öğrencilerin şehir tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri'ye nitelikli insan kaynağı ve şehir dışından öğrenci akışının devam etmesi için akademik cazibenin artırılması gerektiğini söyledi:

'Günümüzde her şehirde üniversite bulunması sebebiyle, artık gençlerimizi çekebilmenin yolu tematik, teknik ve teknolojik bölümler sunmaktan geçiyor. Dört güzide üniversitemizin açacağı yapay zeka, veri mühendisliği, dijital pazarlama-dış ticaret ve yenilikçi girişimcilik gibi çağa uygun bölümler, Kayseri'yi Türkiye'nin akademide ve teknolojide çekim merkezi olarak ön plana çıkaracaktır. Şehrimizdeki bazı üniversitelerde bu alanlardaki bölümlerin açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Diğer üniversitelerimizde de bu alanlarda lisans bölümlerinin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki çalışmalar teşvik edilmelidir. Şehrimize farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden daha fazla öğrenci akışı için bu elzemdir. '

'Eski Köye Yeni Adet Getiren Bir Gençlik Yetiştirmeliyiz'

Geleneksel üretim ve ticaret modellerinin yerini veri odaklı akıllı sistemlere bıraktığını belirten Gülsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kayseri, tarih boyunca girişimciliğin ve ticaretin merkezi olmuştur. Ancak bugün ticaretin dili değişmiştir. Yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler ve dijitalleşme artık birer tercih değil, küresel rekabette kalıcı olmanın ön şartıdır. İş dünyası olarak en büyük ihtiyacımız; bu yeni teknolojileri üretim süreçlerimize entegre edecek, e-ihracatımızı katlayacak ve yeni nesil girişimler başlatacak yetişmiş insan kaynağıdır. Şehrimizin göz bebeği olan Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin bu alanda yeni bölümler ve nitelikli programlar açması, sanayimizin ve ticaretimizin geleceğine doğrudan yatırımdır.

Bu vesileyle, 4 güzide üniversitemizin kıymetli rektörleri başta olmak üzere tüm akademik çalışanlarına teşekkür ediyor; geleceğimizin teminatı olan üniversiteli gençlerimize de yeni akademik dönemde 'başarılar diliyor, şehrimize hoş geldiniz' diyorum.'

'Üniversite - Ticaret ve Sanayi İş Birliğiyle Kayseri'de Girişimcilik Ekosistemini Birlikte Büyüteceğiz'

Kayseri Ticaret Odası olarak genç girişimcilere ve teknoloji odaklı projelere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu hatırlatan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Üniversitelerimizde açılacak Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Siber Güvenlik, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Yönetimi gibi stratejik bölümler sayesinde gençlerimiz fikirlerini Kayseri'de katma değerli girişimlere dönüştürebilecektir. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler; kuluçka merkezlerimiz, mentorluk desteklerimiz ve melek yatırımcı ağlarımızla üniversitelerimizden yetişecek bu yeteneklerin yanında olacağız. Şehrimizi sadece üreten değil, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden 'Akıllı Ticaret ve Teknoloji Merkezi' haline getirmekte kararlıyız.'

KTO TEKMER İle Girişimcilik Ekosistemine Güçlü Destek

Üretim ve pazarlamanın ayrılmaz bir bütün olduğunu dile getiren Gülsoy, sözlerinin sonunda KTO olarak yakında faaliyete geçirecekleri Kayseri Ticaret Odası Teknoloji Geliştirme Merkezi (KTO TEKMER) ile girişimcilik ekosistemine güçlü bir katkı sunacaklarını belirterek, tüm girişimcileri ve gençleri TEKMER ofislerini yer almaya davet etti.