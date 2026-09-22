Kayseri Şeker'de 72. pancar alım kampanyası öncesinde kireç ocağı yakma töreni gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - 2026-2027 üretim sezonunun habercisi olan kireç ocağı, dualar ve kurban kesiminin ardından yöneticiler tarafından ateşlendi. 2026-2027 üretim sezonuna hazırlık sürecinin önemli aşamalarından biri olan törende dualar edildi, kurban kesildi. Törenin ardından kireç ocağı; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı ve beraberindeki yöneticiler tarafından ateşlendi.

Kayseri Şeker'in üretim sürecinde önemli bir yere sahip olan kireç ocağındaki törene; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü Mesut Karabulut, birim müdürleri ve çok sayıda çalışan katılım sağladı.

'Kurban kesimi ve duaların ardından 'kireç ocağında gerçekleştirilen ateşleme töreni ile Kayseri Şeker'de 72. kampanya dönemi resmen başlamış oldu.'

Halıcı: 'Kampanyamızın bereketli olmasını temenni ediyorum'

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, 72. kampanya dönemi dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, yeni üretim sezonunun çiftçiler, çalışanlar ve bölge için hayırlı olmasını diledi. Halıcı, 'Toprağın bereketini şekere, emeği değere dönüştüren bu büyük üretim zincirinin önemli bir parçası olan 72.kampanyamızın fabrikamıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle fedakârca üretimini sürdüren çiftçilerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kampanyamızın bereketli olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Akay: 'Bu ocağın daha nice yıllar tütmesini temenni ediyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 72. kampanya döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Kayseri Şeker'in zorlu şartlara rağmen üretim hazırlıklarını tamamladığını belirten Başkan Akay, çiftçilerin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Şeker sektöründe son dönemde satış ve fiyat konusunda çeşitli sorunlar yaşandığına dikkat çeken Akay, Kayseri Şeker'in yeni kampanya dönemine mevcut şartlara rağmen kararlılıkla hazırlandığını söyledi.

Akay, fabrikanın uzun yıllar üretimini sürdürebilmesi amacıyla tesislerde kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, '71 yıldır tüten bu Ocağın 72. kez de tütmesini sağlamak için emek verdik, gayret gösterdik. İnşallah bu ocağın daha nice yıllar tütmesini temenni ediyoruz.' dedi.

Yeni kampanya döneminde çalışanların ve üreticilerin üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını dile getiren Akay, kampanyanın kazasız, bereketli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kireç ocağında yakılan ateş, yalnızca yeni kampanya döneminin değil, binlerce üreticinin emeğinin fabrikadaki üretimle buluşacağı yeni sezonun da habercisi oldu.