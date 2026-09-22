Sermaye Piyasası Kurulu, ikinci bir duyuruya kadar geri alınan payların toplam bedeline ilişkin sınırın uygulanmayacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarına ilişkin yeni bir ilke kararı yayımladı.

Kurul Karar Organı'nın i-SPK 22.9.a sayılı ve 22/09/2026 tarihli 60/1711 sayılı kararıyla, belirli bir süre için geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.

SPK'nın açıklamasına göre, bu karar i-SPK.22.9 sayılı ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında geçerli olacak. Düzenlemenin, ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağı bildirilen üst sınırla ilgili olduğu ifade edildi.

SPK ayrıca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına ilişkin bilgilere de kendi internet sitesindeki ilgili sayfadan ulaşılabileceğini duyurdu.